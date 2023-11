Dziś premiera Football Manager 2024! Gracze rzucili się na najnowszą część serii

Football Manager 2024 dziś zalicza oficjalną premierę, a gracze tłumnie sięgają po najnowszą odsłonę symulatora. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z kolejną udaną częścią cyklu. Zachęcamy do zapoznania się z trailerem premierowym.

Czy warto kupić Football Manager 2024?

Według statystyk zebranych przez SteamDB wyłącznie na platformie Valve, na chwilę po premierze, w Football Manager 2024 zagrywało się ponad 58 tys. graczy, a wynik ten stale rośnie. Fani serii zostawiają również pozytywne komentarze, których na karcie produktu widnieje już ponad 100, a zdecydowana większość z nich, bo aż 96%, to pozytywne opinie. Równie dobrze prezentują się oceny wystawione przez krytyków. Obecnie na metacritic.com widnieje 25 ocen, a średnia wynosi 83/100.