Foe z pierwszym zwiastunem. Zobaczcie, jak prezentuje się nowy thriller od Amazon Prime Video

Foe to nowa produkcja Amazona, która zaliczy w tym roku dwie premiery. Film wejdzie zarówno na duży jak i na mały ekran.

Foe to nowa produkcja science fiction, za prawa do której studio zapłaciło 30 mln dolarów. Scenariusz filmu powstał na podstawie powieści science fiction o tym samym tytule, napisanej przez Iaina Reida. Autorem scenariusza oraz reżyserem widowiska jest Garth Davis. Film będzie miał podwójną premierę – najpierw zostanie pokazany w kinach w USA, a następnie trafi do zasobów Amazon Prime.