Flintlock: The Siege of Dawn od twórców Ashen z nowym zwiastunem. Kiedy premiera?

Flintlock: The Siege of Dawn miało zadebiutować na rynku w tym roku, ale już w połowie czerwca dowiedzieliśmy się, że premiera nowej gry twórców Ashen nie odbędzie się w planowanym terminie. Studio A44 Games postanowili jednak przypomnieć o swojej produkcji. Do sieci trafił bowiem nowy gameplay trailer, a deweloperzy ujawnili, kiedy Flintlock: The Siege of Dawn trafi w ręce graczy.

Premiera Flintlock: The Siege of Dawn latem 2024 roku. Zaprezentowano nowy gameplay trailer

Zgodnie z przekazanymi informacjami Flintlock: The Siege of Dawn zadebiutuje na rynku latem 2024. Na dokładną datę premiery niestety trzeba będzie jeszcze nieco poczekać. Zainteresowani – jak wspomnieliśmy wyżej – mogą jednak rzucić okiem na nowy zwiastun z fragmentami rozgrywki.