Flintlock: The Siege of Dawn opóźnione. Twórcy Ashen uciekają przed konkurencją

A44 Games zdecydowało się przesunąć premierę Flintlock: The Siege of Dawn na 2024 roku. Deweloperzy nie ujawnili jednak dokładnej daty premiery . W komunikacie opublikowanym na portalu społecznościowym Twitter poinformowano natomiast, że opóźnienie wynika z chęci dostarczenia graczom możliwie jak najlepszych wrażeń z rozgrywki.

Zapowiedź Flintlock: The Siege of Dawn , czyli nowego action-RPG od twórców Ashen, miała miejsce w marcu ubiegłego roku. Produkcja studia A44 Games miała zadebiutować na rynku w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Okazuje się jednak, że na wspomniany tytuł będzie trzeba poczekać nieco dłużej. Deweloperzy poinformowali bowiem o opóźnieniu premiery gry.

Na koniec warto również przypomnieć, że Flintlock: The Siege of Dawn powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami produkcja studia A44 Games w dniu swojej premiery ma również trafić do usługi Xbox Game Pass.

