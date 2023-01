Fire Emblem Engage na nowym materiale

Premiera Fire Emblem Engage zbliża się wielkimi krokami, więc i atmosfera wokół gry nabiera temperatury. Seria Fire Emblem cieszy się niezwykłą popularnością nie tylko wśród japońskich graczy. Najnowsza odsłona kultowej marki zadebiutuje na rynku już 20 stycznia. Poniżej znajdziecie nagranie prezentujące intro, które będzie witać Was przed rozpoczęciem rozgrywki.

Fire Emblem Engage – intro

Pierwsza gra z serii – Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light – ukazała się w Japonii w 1990 roku. Od tamtej pory doczekaliśmy się wielu kolejnych części, które były dostępne na różnych konsolach. Marka od zawsze trzyma jednak z Nintendo i to właśnie na sprzętach japońskiej firmy możemy zagrywać się w kolejne odsłony taktycznych erpegów.



Na koniec przypomnijmy, że Fire Emblem Engage zadebiutuje wyłącznie na Nintendo Switch, a za produkcję odpowiada doświadczone studio Intelligent Systems. Rozgrywka w najnowszej odsłonie serii ma opierać się na podobnych zasadach. Spodziewajmy się więc taktycznych, turowych starć, które nie raz zaskoczą nas swoją złożonością.



Chętnie dowiemy się, czy czekacie na Fire Emblem Engage. Dajcie nam znać w komentarzach.