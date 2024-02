Finałowy sezon The Umbrella Academy jeszcze w tym roku. Poznaliśmy datę premiery

To, że Netflix pracuje nad ostatnim sezonem The Umbrella Academy było wiadome od bardzo dawna. Jednak dopiero teraz poznaliśmy datę premiery.

Wygląda na to, że Netlix w końcu postanowił pokazać swoim abonentom zakończenie serialu The Umbrella Academy. Trzeba przyznać, że cierpliwość fanów została w tym wypadku wystawiona na ciężką próbę. Jednak oczekiwanie potrwa już tylko kilka miesięcy. Dokładna data premiery została w końcu ustalona.

Zakończenie The Umbrella Academy poznamy 8 sierpnia 2024 r. Jak na standardy Netflixa jest to dość wczesna zapowiedź daty premiery, co prawdopodobnie oznacza, że wiąże z nim duże nadzieje i liczy na hit.

The Umbrella Academy – finał poznamy w sierpniu 2024 roku

Wyraźnie widać tu zmianę planów. Kiedy poprzednio informowaliśmy o planowanej premierze The Umbrella Academy nie było żadnych wskazówek. Twórcy mówili jedynie ogólnie o tym roku, ale wszystko wskazywało na premierę późną jesienią.