Final Fantasy VII w PowerWash Simulator!

PowerWash Simulator to propozycja od studia FuturLab. Gra w wersji 1.0 zadebiutowała na rynku w lipcu ubiegłego roku i okazała się wielkim hitem. Gracze pokochali symulator myjki ciśnieniowej, co dało twórcom pełne pole do popisu, jeśli chodzi o dalszy rozwój gry.

PowerWash Simulator i Final Fantasy VII łączą siły!

Deweloperzy zajawili współpracę z Square Enix Collective, dzięki czemu PowerWash Simulator doczeka się darmowego DLC inspirowanego Final Fantasy VII. I tak, zdaję sobie sprawę z tego, że to brzmi naprawdę dziwnie. Midgar Special Request – tak zatytułowane zostało rozszerzenie, dzięki któremu będziemy mogli wyczyścić przedmioty powiązane z kultową grą. Wśród dodanej zawartości znajdzie się chociażby Hardy-Daytona, czyli słynny motocykl Clouda.



Warto wspomnieć, że dzisiaj na rynku debiutuje inny dodatek do PowerWash Simulator. Mowa tutaj o darmowym DLC inspirowanym marką Tomb Raider. Za sprawą rozszerzenia będziecie mogli zmierzyć się z bałaganem zastanym w rezydencji słynnej Lary Croft. Dziś grono odbiorców gry poszerzy się również o posiadaczy konsol PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch.



Na koniec przypomnijmy, że PowerWash Simulator zadebiutowało w Early Access w maju 2021 roku. Pełna wersja wydana została w lipcu 2022 roku na PC oraz konsole Xbox One i Xbox Series S/X. Warto wspomnieć, że gra dostępna jest w ramach abonamentu Game Pass.



Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat produkcji autorstwa FuturLab, to zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją. Harpen czyścił wszystko, co było w zasięgu wzroku i finalnie ocenił grę na 7/10.