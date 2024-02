Final Fantasy VII: Rebirth otrzyma najwyraźniej wersję demo po State of Play

Już za kilkanaście godzin odbędzie się specjalny pokaz State of Play poświęcony w całości Final Fantasy VII: Rebirth. W trakcie wydarzenia gracze otrzymają nowe informacje oraz materiały ze wspomnianej produkcji, ale okazuje się, że to nie koniec atrakcji przygotowanych przez Square Enix. Wiele wskazuje bowiem na to, że po zakończeniu prezentacji zainteresowani będą mieli okazję zapoznać się z wersją demonstracyjną.

Nadchodzi wersja demo Final Fantasy VII: Rebirth. Gracze przetestują nową produkcję Square Enix

Jak zauważył użytkownik portalu społecznościowego X posługujący się pseudonimem „Wario64”, na serwerach Sony pojawił się już zwiastun promujący wersję demonstracyjną Final Fantasy VII: Rebirth. Trailer informuje, że demo jest już dostępne, ale na próżno szukać go w PlayStation Store. Wygląda więc na to, że materiał miał zostać zaprezentowany na nadchodzącym pokazie.