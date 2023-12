Final Fantasy 7 Rebirth czerpało inspirację z Wiedźmina 3. Twórca japońskiej gry zachwycony przygodami Geralta

Motomu Toriyama został zapytany o jego ulubione gry RPG, oczywiście poza serią Final Fantasy. I okazuje się, że bez wahania wskazał grę CD Projekt Red. Okazuje się, że trzecia przygoda Geralta jest zarówno osobistym faworytem, ale uważa też, że przykładem dla wszystkich realizatorów gier tego typu.

Jeśli chodzi o tytuły takie jak Wiedźmin 3, to przebadaliśmy wiele podobnych gier i bez wątpienia to polska produkcja jest wzorcem do naśladowania na przyszłość. Zarówno pod względem opowiadanej historii, jak i rozwiązań gameplayowych, jak choćby Gwint, który z pobocznej zabawy wyrósł na samodzielny produkt.