Final Fantasy 15 na Nintendo Switch 2? Square Enix rozważa taką opcję

Podczas niedawnego spotkania z akcjonariuszami przedstawiciele Square Enix odnieśli się do pytania czy Final Fantasy XV trafi na Nintendo Switch 2 i przyznali, że taki scenariusz nie jest wykluczony. Firma stwierdziła, że port gry jest obecnie rozważany i nie jest całkowicie niemożliwy do zrealizowania na obecnym sprzęcie.

Sukces Final Fantasy VII na Switchu 2 daje nadzieję na port części XV

W ostatnim roku Square Enix mocno wspierało nową konsolę Nintendo. Na Switchu 2 zadebiutowały między innymi Final Fantasy VII Remake oraz Final Fantasy VII Rebirth, pokazując, że sprzęt jest w stanie poradzić sobie z dużymi i wymagającymi produkcjami. To sprawiło, że wielu graczy zaczęło zastanawiać się, które kolejne odsłony serii Final Fantasy mogłyby trafić na konsolę Nintendo. Podczas spotkania z akcjonariuszami przedstawiciele Square Enix zostali zapytani o możliwość wydania Final Fantasy XV na Switchu 2. Wokół samego pytania pojawiły się jednak pewne niejasności. Część doniesień sugerowała, że pytanie dotyczyło remake'u lub portu na pierwszego Switcha, podczas gdy inne źródła twierdziły, że chodziło właśnie o wersję na Nintendo Switch 2, podobną do portów Final Fantasy VII Remake i Rebirth.