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Final Fantasy 15 na Nintendo Switch 2? Square Enix rozważa taką opcję

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/25 19:30
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Istnieje cień szansy, ze Square Enix dostarczy Final Fantasy 15 na Nintendo Switch 2.

Podczas niedawnego spotkania z akcjonariuszami przedstawiciele Square Enix odnieśli się do pytania czy Final Fantasy XV trafi na Nintendo Switch 2 i przyznali, że taki scenariusz nie jest wykluczony. Firma stwierdziła, że port gry jest obecnie rozważany i nie jest całkowicie niemożliwy do zrealizowania na obecnym sprzęcie.

Final Fantasy XV
Final Fantasy XV

Sukces Final Fantasy VII na Switchu 2 daje nadzieję na port części XV

W ostatnim roku Square Enix mocno wspierało nową konsolę Nintendo. Na Switchu 2 zadebiutowały między innymi Final Fantasy VII Remake oraz Final Fantasy VII Rebirth, pokazując, że sprzęt jest w stanie poradzić sobie z dużymi i wymagającymi produkcjami. To sprawiło, że wielu graczy zaczęło zastanawiać się, które kolejne odsłony serii Final Fantasy mogłyby trafić na konsolę Nintendo. Podczas spotkania z akcjonariuszami przedstawiciele Square Enix zostali zapytani o możliwość wydania Final Fantasy XV na Switchu 2. Wokół samego pytania pojawiły się jednak pewne niejasności. Część doniesień sugerowała, że pytanie dotyczyło remake'u lub portu na pierwszego Switcha, podczas gdy inne źródła twierdziły, że chodziło właśnie o wersję na Nintendo Switch 2, podobną do portów Final Fantasy VII Remake i Rebirth.

Square Enix odpowiedziało:

Istnieją pewne ograniczenia sprzętowe, ale nie jest to całkowicie niemożliwe na obecnym sprzęcie i jest to obecnie rozważane.

GramTV przedstawia:

Wypowiedź przedstawicieli firmy można interpretować na dwa sposoby. Z jednej strony może to oznaczać, że studio rzeczywiście analizuje możliwość przeniesienia Final Fantasy XV na Switcha 2, zwłaszcza po sukcesie gier z projektu Final Fantasy VII na tej platformie. Z drugiej strony nie można wykluczyć, że była to jedynie dyplomatyczna odpowiedź, pozostawiająca sobie furtkę na przyszłość bez konkretnych planów dotyczących produkcji. Pierwszy Switch otrzymał jedynie Final Fantasy XV Pocket Edition, czyli uproszczoną i stylizowaną wersję gry. Pełnoprawna odsłona Final Fantasy XV nigdy nie trafiła na konsolę Nintendo, dlatego ewentualny port na Switcha 2 mógłby pozwolić wielu nowym graczom po raz pierwszy zapoznać się z historią księcia Noctisa i jego towarzyszy.

Na ten moment Square Enix nie ogłosiło oficjalnie prac nad nową wersją gry. Jednak sama informacja, że projekt jest rozważany, z pewnością rozbudzi nadzieje fanów, którzy od lat czekają na debiut Final Fantasy XV na sprzęcie Nintendo.

Źródło:https://www.thegamer.com/final-fantasy-15-switch-2-port-under-consideration/

Tagi:

News
Square Enix
Nintendo
RPG
Final Fantasy XV
Final Fantasy
port
fantasy
RPG akcji
Switch 2
Nintendo Switch 2
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112