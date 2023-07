Finał 3 sezonu Wiedźmina będzie zawierał fabularny twist. „To będzie popier…”

Producent wykonawczy Steve Gaub w wywiadzie dla tego samego serwisu wypowiedział się o zmianie Henry’ego Cavilla na Liama Hemswortha. Jego zdaniem Wiedźmin jest na tyle silną marką, że odejście głównej gwiazdy nie zaszkodzi serialowi, gdyż Geralt będzie kolejnym bohaterem na miarę Jamesem Bondem, czy Spider-Manem i nie musi być przypisany do jednego aktora.

Myślę, że Henry dał nam niesamowite trzy sezony jako Geralt, ale było tak wiele różnych serii, które miały naprawdę ważnych tytułowych bohaterów, a ostatecznie z jakiegokolwiek powodu, czy to osobistych decyzji, czy po prostu ze względu na długość trwania filmu lub serialu, w tytułowego bohatera wcielał się inny aktor. Zawsze możesz polegać na sile marki, której możesz zaufać i na niej polegać, a świat Wiedźmina, Kontynent, sama marka jest tym, co przyciąga wielu fanów.

Uwielbiamy wszystko, co Henry dał nam jako Geralt, a teraz jesteśmy naprawdę podekscytowani tym, co Liam może wnieść do tej postaci, podobnie jak było to z różnymi wersjami Jamesów Bondów, Doctorów Who i Spider-Manów. Jesteśmy teraz jedną z takich serii i naszym celem jest dążenie do właściwego potraktowania tej franczyzy i kontynuowania jej z naprawdę silnym Geraltem.