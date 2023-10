Filmy superbohaterskie są jak westerny? Reżyser Kingsmanów krytykuje Marvela i DC

Przeraziło mnie to, że naprawdę podobał mi się Flash. Uważam, że to naprawdę dobry film. Ale przepadł w box office. A ja na to: „Czekaj, to dobry film. Co się stało?” I nie wiem, czy to było zmęczenie filmami superbohaterskimi. Widzieliście, jak ten film został zrobiony. We Flashu były naprawdę skomplikowane, trudne i wyjątkowe sceny. Nie sądzę, żeby Andy Muschietti otrzymał wystarczające uznanie za to, co zrobił.