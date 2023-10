Gwiezdne wojny zostaną zresetowane? Kontrowersyjny pomysł od reżysera Kingsman

Czy Disney i Lucasfilm mogą całkowicie zrestartować uniwersum Gwiezdnych wojen, aby na nowo zaprezentować przygody Luke’a Skywalkera, Lei Organy i Hana Solo? Szanse na to są obecnie zerowe, ale na tak kontrowersyjny pomysł wpadł Matthew Vaughn, reżyser Kingsmanów. W rozmowie ze Screen Rant podczas New York Comic Con filmowiec przyznał, że chciałby nakręcić własny film z uniwersum Gwiezdnych wojen. Jednak nie chciałby eksplorować nowych planet i przedstawić publiczności kolejnych bohaterów, ale wrócić do doskonale znanego trio z oryginalnej trylogii.

Ale teraz, gdyby ktoś mnie zapytał, co byś zrobił? Żartowałem, że chciałbym wrócić do cudzych postaci i innych serii. Powiedziałem to wyłącznie dla żartu, a teraz tak, może bym to zrobił. Jeśli chcieliby zrestartować Gwiezdne Wojny, opowiedzieć od nowa historię Skywalkerów. Powiedziałbym: „Hej, to będzie interesujące”. Bo dla mnie to musi być coś śmiałego, odmiennego i odważnego.

Luke Skywalker niczym Spider-Man i James Bond?

Matthew Vaughn uważa, że Luke Skywalker i inni popularni bohaterowie Gwiezdnych wojen mogą być jak Spider-Man lub James Bond. Aktorzy nie muszą być przypisani do danej postaci i również inni mogą wcielić się w tych samych bohaterów, aby zaprezentować ich w inny sposób.