Film Super Mario Bros. przekroczył barierę miliarda dolarów

To co się dzieje wokół tego filmu to istne szaleństwo. Już po pierwszym tygodniu wiadomo było, że Super Mario Bros. będzie przebojem, ale wtedy chyba jeszcze nikt nie spodziewał się, że zarobi aż tyle pieniędzy i to w tak krótkim czasie, deklasując całkowicie konkurencyjne premiery. Wspólne dzieło Universal, Illumination i Nintendo zarobiło już ponad miliard dolarów.

Od premiery filmu The Super Mario Bros. nie minął jeszcze miesiąc, a projekt zarobił już 490 milionów dolarów w USA i 532 miliony dolarów na arenie międzynarodowej. Biorąc pod uwagę fakt, że film dopiero co pojawił się w kinach w Korei Południowej i Japonii, a widzowie w wielu krajach – w tym Polsce – dopiero czekają na premierę, to ta kwota będzie wielokrotnie większa.

Film Super Mario Bros., który odniósł największy sukces finansowy w historii filmów powstałym na podstawie gier wideo, jest daleki od porażki kasowej, jaką był pierwszy film Super Mario Bros. z 1993 roku. Nie dziwi więc wielki optymizm Nintendo, które już zapowiedziało kolejne filmy z Mario jak również innymi postaciami z ich bogatego portfolio.