Film Poszukiwacze zaginionej Arki wraca do kin, a kolejne części dostaną ulepszenia

Podczas gdy fani już przygotowują się do premiery Indiana Jones i artefakt przeznaczenia , Lucasfilm postanowił umilić im czas oczekiwania i przygotował kilka niespodzianek . Po pierwsze, oryginalny film, Poszukiwacze zaginionej Arki, powróci do kin na dwa dni, 4 i 7 czerwca.

Dodatkowo zarówno on jak i wszystkie kolejne części otrzymają reedycję na płytach w 4K. Wydawnictwa te trafią do sklepów już 6 czerwca. Jak sami widzicie, będzie mnóstwo czasu, żeby przygotować się do finału przygód Indiany Jonesa.

W tej chwili jeszcze nie wiadomo czy jakieś kina w Polsce zostaną włączone do akcji, ale wiadomo, że Disney nie planuje aż takiego rozmachu, jak to miało miejsce w przypadku Powrotu Jedi.

Film Poszukiwacze zaginionej Arki wraca do kin

Jeśli chodzi o wydawnictwa płytowe, to można liczyć, że z pewnością pojawią się w naszym kraju i będą gratka dla fanów i wielbicieli wysokiej jakości. Na potrzeby tej edycji oraz prezentacji pierwszej części w kinach, wykonano skany wszystkich oryginalnych negatywów. Wszystkie filmy otrzymują aktualizację HDR, a dźwięk z każdej części poprawiono w Skywalker Sound, aby uzyskać ścieżkę dźwiękową Dolby Atmos.