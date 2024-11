Film jeszcze nie powstał, a już budzi kontrowersje. Biografia Michaela Jacksona ma już oficjalną datę premiery

Główne role w produkcji zagrają Jaafar Jackson, bratanek Michaela, oraz Nia Long i Colman Domingo, którzy wcielą się w postaci rodziców artysty. Obsada obejmuje również Milesa Tellera jako Johna Brancę, długoletniego prawnika i producenta Jacksona. Za scenariusz odpowiada trzykrotnie nominowany do Oscara John Logan, co również podkreśla poważne podejście twórców do biografii jednego z najbardziej wpływowych, ale i kontrowersyjnych artystów wszech czasów. Reżyser Antoine Fuqua dawał do zrozumienia we wcześniejszych wypowiedziach, że jego celem będzie ukazanie wielu twarzy piosenkarza, by oddać pełny jego portret. Czy w filmie faktycznie znajdzie się miejsce na poruszenie tematów niewygodnych, które stały się kanwą dokumentu HBO pt. Leaving Neverland? To się okaże.