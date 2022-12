FIFA 23 przewidziała zwycięzcę mundialu już w listopadzie

Mistrzostwa Świata w Katarze już za nami. Po pięknym finałowym meczu Argentyna zatriumfowała nad Francją i zdobyła swoje trzecie mistrzostwo. Tym samym spełniły się przewidywania, przy których udział miała FIFA 23. Symulacja wykonana z pomocą gry już w listopadzie sugerowała, że turniej wygra właśnie Argentyna. Co ciekawe, nie jest to pierwszy raz, kiedy w ten sposób udało się poprawnie wytypować zwycięzcę.

A mówi się, że futbol jest taki nieprzewidywalny

Zaskakujące może być to, że to już 4 celne trafienie z rzędu. Dzięki grom z serii FIFA przewidziano, że w 2010 wygra Hiszpania, w 2014 roku zwyciężą Niemcy, a w 2018 roku tytuł powędruje do Francji. Taka skuteczność może szokować.



Według pozostałych przewidywań drugie miejsce podczas mistrzostw w Katarze miała zająć Brazylia, a trzecie Francja, co jak już wiemy, okazało się pudłem. Ponadto, według symulacji, Lionel Messi miał zdobyć w trakcie turnieju 8 bramek, a finalnie zdobył ich 7. Trafnie udało się przewidzieć natomiast, że najlepszym bramkarzem zawodów wybrany zostanie argentyński bramkarz Emiliano Martínez.



Nie pozostaje nam nic innego, jak poczekać na kolejny wielki turniej i przekonać się, czy symulacja znów okaże się trafiona. Jeśli taka sztuka uda się grze po raz piąty, oznacza to czas na rozpoczęcie opracowywania teorii spiskowych.