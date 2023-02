Farming Simulator 22 – zapowiedź nowej zawartości

Gry z serii Farming Simulator cieszą się w Polsce ogromną popularnością, a fanów wirtualnego rolnictwa z pewnością u nas nie brakuje. Wszyscy zainteresowani z pewnością ucieszą się z wieści na temat nowej zawartości. Deweloperzy z Giants Software poinformowali o planach dodania pakietu Göweil.

Farming Simulator 22 – maszyny i narzędzia marki Göweil

Dodatek, który powstał we współpracy z marką Göweil zostanie oddany w ręce graczy 21 marca. Oczywiście, powinniśmy spodziewać się wielu nowych maszyn i narzędzi, które rozszerzą prace na farmie o dodatkowe funkcje.



„Austriacki producent Göweil cieszy się międzynarodową reputacją, dzięki produkcji wysokiej jakości trwałych i innowacyjnych maszyn – zwłaszcza w technologii belowania i owijania. A debiut urządzeń tej firmy w serii Farming Simulator dostarczy wirtualnym rolnikom wielu nowych możliwości” – czytamy w opisie rozszerzenia.



Na koniec przypomnijmy, że Farming Simulator 22 zadebiutowało na rynku w listopadzie 2021 roku. Gra dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym tytule, to zachęcam do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją. Zdradzę tylko, że naczelny redakcyjny rolnik – Harpen – wystawił grze całkiem przyzwoitą ocenę – 7.5/10.



Chętnie posłuchamy o tym, co Wy myślicie na temat serii i jej popularności.