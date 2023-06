Farming Simulator 22 wkrótce z nowym DLC. Dodatek wprowadzi do gry polską mapę

Dzięki Premium Expansion Farming Simulator otrzyma również 35 nowych pojazdów i narzędzi. Nie zabraknie też nowych fabryk i łańcuchów produkcyjnych. To jednak nie koniec informacji, którymi podzielili się deweloperzy ze studia GIANTS Software. Zespół zapowiedział bowiem, że 14 listopada 2023 roku do sprzedaży trafi również Farming Simulator 22: Premium Edition.

Nowe wydanie Farming Simulator 22 – oprócz podstawowej wersji gry – będzie zawierać wspomniany dodatek Premium Expansion, a także rozszerzenie Platinum Expansion. W zestawie znajdziemy również sześć pakietów – Antonio Carraro, Kubota, Vermeer, Göweil, Hay & Forage oraz dwa niezapowiedziane pakiety. Na dole wiadomości znajdziecie zwiastun nadchodzących nowości.

Na koniec przypomnijmy, że Farming Simulator 22 dostępny jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia GIANTS Software, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Farming Simulator 22 - recenzja. Czy jest tu może jakieś pole do zaorania?