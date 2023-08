Far Cry 7 faktycznie powstaje. Ubisoft szuka deweloperów do prac nad nową grą

Ubisoft Toronto poszukuje przede wszystkim dyrektora technicznego, projektantów poziomów i interfejsu, a także różnych artystów. Opublikowane oferty pracy sugerują, że prace nad Far Cry 7 znajdują się obecnie na bardzo wczesnym etapie. Pokrywałoby się to z doniesieniami Toma Hendersona, który zapowiadał, że premiery nowej odsłony serii Far Cry należy spodziewać się najwcześniej w 2025 roku.

Na koniec przypomnijmy, że Far Cy 6 – czyli najnowsza odsłona serii Far Cry – zadebiutował na rynku jesienią 2021. Produkcja dostępna jest na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Far Cry 6 – obalanie dyktatury dla początkujących.

