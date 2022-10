Far Cry 6 z wersją GOTY już oficjalnie. Cena wydania zaskakuje

Do gry zmierza również nowy dodatek.

Pod koniec września pojawiły się plotki, że Ubisoft zamierza wypuścić Far Cry 6 Game of the Year Edition, które to wydanie oprócz gry i dodatków, zaoferuje również kolejne rozszerzenie. Doniesienia okazały się prawdziwe i w sklepach PlayStation oraz Xboxa nowe wydanie szóstej odsłony serii właśnie się pojawiło do kupienia.

Jak czytamy w oficjalnym opisie na kacie produktu, Far Cry 6 GOTY zaoferuje wszystkie do tej pory wydane DLC, aktualizacje, a także Far Cry: 3 Blood Dragon Classic Edition oraz nowe rozszerzenie Zagubienie między światami, które zadebiutuje już wkrótce. Niestety Ubisoft nie podał żadnych szczegółów dotyczących dodatku.

Ciesz się grą Far Cry 6 dzięki wydaniu „Game of the Year Edition” zawierającemu podstawową wersję gry, przepustkę sezonową, wszystkie aktualizacje, Pakiet Ultimate i nowe rozszerzenie – „Zagubienie między światami” (wkrótce). Graj jako Dani Rojas i weź udział we współczesnej rewolucji. Odkrywaj Yarę, najbardziej ambitne podejście do kreacji otwartego świata gry w serii Far Cry. Doświadcz tego, grając w pojedynkę lub w trybie współpracy! Ciesz się wszystkimi aktualizacjami zawartości gry, wliczając w to nowy poziom trudności, zamianę amunicji, indywidualne zestawy sprzętu i nie tylko!

Zdobądź całą zawartość przepustki sezonowej Far Cry 6, w tym wszystkie trzy DLC oraz grę „Far Cry: 3 Blood Dragon Classic Edition”.

Otrzymasz też nowe rozszerzenie „Zagubienie między światami”!

Far Cry 6 Game of the Year Edition – cena wydania na konsolach

Obecnie samo rozszerzenie nie trafiło do sprzedaży, więc nie wiemy, na ile Ubisoft je wycenił. Far Cry 6 Game of the Year Edition kosztuje 479,90 zł na PlayStation 4 i PlayStation 5 oraz 489,99 zł na Xbox One i Xbox Series X/S. Cena wydania może wielu graczy, którzy chcieliby się zapoznać z tym tytułem odstraszyć, tym bardziej, że podstawową wersję gry można kupić obecnie w promocji na Xboxie za niecałe 116 zł.