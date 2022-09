Far Cry 6 wkrótce z wersją GOTY? Gra może otrzymać nowy dodatek i season passa

W przyszłym tygodniu minie rok od premiery Far Cry 6. Najnowsza odsłona znanej serii zebrała mieszane recenzje, ale wygląda na to, że Ubisoft zamierza uczcić pierwsze urodziny swojej produkcji i zachęcić użytkowników do powrotu do gry. Jeden ze znanych dataminerów natrafił bowiem na grafikę, która sugeruje, że wspomniany tytuł doczeka się niebawem wersji GOTY, zawierającej m.in. nowe rozszerzenie.

Far Cry 6 doczeka się wkrótce nowej zawartości?

Użytkownik portalu społecznościowego Twitter posługujący się pseudonimem Aggiornamenti Lumia – znany z przeszukiwania baz danych konsol i sklepów Microsoftu w poszukiwaniu interesujących informacji – podczas przeczesywania Xbox Store natrafił na grafikę promocyjną, która zapowiada, że posiadacze Far Cry 6 otrzymają możliwość zaktualizowania wspomnianej produkcji do wersji Game of the Year, która przyniesie ze sobą nowości.



Opublikowana przez dataminera grafika zapowiada, że tytuł Ubisoftu ma doczekać się kolejnego rozszerzenia, a także nowej przepustki sezonowej. Gracze – w ramach wspomnianego pakietu – mają również otrzymać „ultimate pack”. Na szczegóły dotyczące nowej zawartości trzeba jednak jeszcze nieco poczekać.



Oczywiście Ubisoft do tej pory nie zareagował na powyższe doniesienia. Niewykluczone jednak, że w najbliższych dniach francuski deweloper przerwie milczenie i oficjalnie przedstawi nową zawartość dla gry Far Cry 6. Fanom produkcji muszą więc uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać komunikatów ze strony twórców.



Na koniec przypomnijmy, że Far Cry 6 zadebiutował na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S w październiku ubiegłego roku. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji Ubisoftu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Far Cry 6 – obalanie dyktatury dla początkujących.

Wczytywanie ramki mediów.