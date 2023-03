Far Cry 5 otrzyma „pożądaną funkcję” na PS5 i XSX. Wszystko z okazji 5. urodzin

Dobre wieści dla wszystkich miłośników Far Cry 5. Już w tym miesiącu piąta odsłona popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek od Ubisoftu będzie świętować 5. urodziny, a francuska firma postanowiła należycie uczcić jubileusz swojej produkcji. Wydawca zapowiedział bowiem, że gra otrzyma m.in. „wysoce pożądaną funkcję” na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Far Cry 5 otrzyma aktualizację dedykowaną dla konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S

Już od jakiegoś czasu społeczność serii Far Cry domagała się od Ubisoftu przygotowania next-genowej aktualizacji dla gry Far Cry 5. Wiele wskazuje na to, że prośby fanów zostaną wreszcie spełnione, a posiadacze konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S będą mogli niebawem cieszyć się wyższą rozdzielczością i większą liczbę klatek na sekundę we wspomnianej produkcji.



Ubisoft nie ujawnił niestety, kiedy Far Cry 5 otrzyma „wysoce pożądaną funkcję” na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Wydawca zapowiedział jedynie, że zamierza świętować 5. urodziny wspomnianej produkcji przez najbliższe trzy tygodnie. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak czekać na kolejne informacje.



Na koniec przypomnijmy, że Far Cry 5 zadebiutował pod koniec marca 2018 na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji Ubisoftu, to zapraszamy Was do lektury: Czy znacie definicję szaleństwa? – recenzja Far Cry 5.

Wczytywanie ramki mediów.