Fantastyczna Czwórka będzie rozgrywać się w alternatywnym świecie? Marvel chce namieszać w swoim uniwersum

Film ma w prosty sposób wytłumaczyć niektóre fabularne elementy, aby pasowały do reszty MCU.

Marvel zrobił wszystkim fanom swojego uniwersum prezent na Walentynki i właśnie tego dnia ogłosili główną obsadę Fantastycznej Czwórki. Obyło się bez niespodzianek i w filmie zagrają aktorzy, którzy byli podawani w licznych przeciekach. Wtedy też pojawiły się plotki, że akcja filmu ma rozgrywać się w latach 60., a konkretniej w 1963 roku. Do stylistyki z tamtego okresu odwoływał się także pierwszy plakat, jak i samo logo produkcji. Okazuje się, że Marvel ma na to konkretny plan i wyjaśni, dlaczego bohaterowie żyli na długo przed pojawieniem się Iron Mana, Doktora Strange’a, czy Spider-Mana.

Fantastyczna Czwórka – bohaterowie będą pochodzić z alternatywnej rzeczywistości?

Scooper Daniel Richtman ujawnił, że Fantastyczna Czwórka rozgrywać się będzie w alternatywnym świecie. Oznaczałoby to, że poznamy warianty Pierwszej Rodziny Marvela z innej rzeczywistości, które w jakiś sposób przedostaną się do głównego świata znanego z MCU. Możliwe, że doprowadzi do tego przejście między wymiarami, które stworzyła Dar-Benn w zakończeniu Marvels.