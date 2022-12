Fanowskie kontrolery z Wiedźmina 3 zachwyciły graczy

Aktualizacja nowej generacji do Wiedźmina 3: Dziki Gon jest już dostępna do pobrania. Gracze mogą sprawdzić, jakie ulepszania przyszykowali deweloperzy z CD Projekt RED i odświeżyć sobie finałową odsłonę przygód Geralta. Jednak aby w pełni wczuć się w klimat gry, należy mieć do tego odpowiedni sprzęt. Z pomocą przyszedł GriftyGamerGuy, który na Reddicie zaprezentował malowanie kontrolerów do Xboxa Series X/S i PlayStation 5 inspirowane Wiedźminem 3.

GriftyGamerGuy

Fan stworzył kontrolery do PS5 i Xboxa inspirowane Wiedźminem 3

Oba pady utrzymane są w tej samej szarej stylistyce z czerwonymi elementami. Po lewej stronie widnieje doskonale znany symbol Szkoły Wilka, zaś po prawej w przypadku kontrolera do Xbox i na touchpadzie w DualSense, autor namalował pięć wiedźmińskich znaków odpowiadających Aard, Axii, Yrden, Igni i Queen. Nie zabrakło również loga Wiedźmina 3 na przednich przyciskach pada do PS5 i na środku kontrolera do konsoli Microsoftu. Całość prezentuje się bardzo estetycznie i nic dziwnego, że w komentarzach gracze wyrazili chęć zakupu takich padów.