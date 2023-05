Fani znaleźli desperacki sposób na ratowanie ulubionych seriali przed kasacją Netflixa

Absolutną rekordzistką w powtarzaniu serialu jest 18-letnia Holly, która w mediach społecznościowych promowała akcję hasztagami, a także stworzonymi przez siebie materiałami z ulubionymi scenami. Na TikToku jej hasztag szybko zyskał na popularności, zaliczając po kilka milionów wyświetleń. Brytyjka widziała serial już ponad 60 razy.

Nie byłam wcześniej w żadnym fandomie aktualnie emitowanych seriali. Zawsze dołączałam do oglądania dopiero po ich zakończeniu. Ale tym razem jest to dla mnie nowe i przerażające, ponieważ w szczególności Netflix jest bardzo chętny do anulowania seriali, zanim naprawdę będą miały szansę zabłysnąć. Ale scenarzyści, showrunnerzy i wszyscy chcą tego tak samo co my. I to naprawdę sprawia, że ​​czujesz się bardziej związany z serialem. Tak jak oni się nie poddają, tak my nie powinniśmy z tego rezygnować.