Fani mają swojego faworyta do roli Batmana w The Brave and the Bold. Aktor znany z innej superbohaterskiej produkcji

Niedawno Batman: The Brave and the Bold zyskał reżysera, którym okazał się twórca Flasha. Teraz DC Studios poszukuje aktora, który wcieli się w głównego Bruce’a Wayne’a w swoim nowym uniwersum. Fani mają ciekawą propozycję, którą studio powinno rozważyć.

Jensen Ackles faworytem fanów do roli Batmana

Wiele osób wskazało, że Jensen Ackles byłby idealnym wyborem do Batmana. Aktora znany z Nie z tego świata oraz The Boys jest obecnie numerem jeden wielu fanów, do obsadzenia go w roli Bruce’a Wayne’a. Uważają, że aktor ma potrzebną charyzmę do odegrania tego bohatera, a jego doświadczenie w podobnych produkcjach zaprocentuje również w nadchodzącym filmie o Batmanie.