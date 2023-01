Fani Halo nie mają powodów do obaw? Phil Spencer wspomina o przyszłości serii

Dusza i serce Halo jest w 343 Industries i pracujących tam deweloperach. Mam największe zaufanie do tego zespołu, a także do planu, który mają na przyszłość – poinformował Spencer.

Wygląda więc na to, że fani Halo mogą spać spokojnie. Warto wspomnieć, że również samo 343 Industries – tuż po informacji o zwolnieniach – zapewniło za pośrednictwem Twittera, że będzie w przyszłości kontynuować prace nad rozwojem wspomnianej serii.



Na koniec przypomnijmy, że ostatnia odsłona serii Halo, czyli Halo Infinite, zadebiutowała w grudniu 2021 roku na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S. Produkcja 343 Industries dostępna jest również w usłudze Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy do lektury: Recenzja Halo Infinite – Master Chief znowu na służbie.