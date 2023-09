Fani chcą wskrzeszenia słynnej gry i Microsoft może to zrobić

StarCraft to najbardziej atrakcyjna marka Activision Blizzard. Fani bombardują Microsoft o możliwość powrotu tej gry. Mimo, że fuzja obu firm jeszcze się nie zakończyła.

Szef Xboxa, Phil Spencer i wiceprezes korporacyjny Xbox, Sarah Bond ujawnili, że najczęściej gracze domagają się przywrócenia do życia jednej z gier Activision Blizzard. Dzieje się tak pomimo faktu, że fuzja obu firm nie została jeszcze ostatecznie dokonana, ale wszyscy liczą, że jeśli do tego dojdzie, to Microsoft spełni marzenie fanów. Fakt, że mowa o wielkiej grze, ale mimo wszystko stwierdzenie Bond było nieco zaskakujące.

Czy StarCraft powróci po przejęciu Activision Blizzard przez Microsoft?

Wygląda na to, że ludzie naprawdę mają nadzieję, że Microsoft wskrzesi StarCrafta i okazuje się, że Microsoft nie wyklucza takiej możliwości.