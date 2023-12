Fallout London z nowym zwiastunem i datą premiery. Imponujący dodatek do Fallout 4 zrobiony przez fanów

Powiedzieć, że fani szykują moda do Fallout 4 byłoby wielką krzywdą dla ich dzieła. Jest to prawdziwe, ogromne i niesamowicie zapowiadające się DLC.

Zespół stojący za Fallout: London, czyli wielkim dodatkiem do Fallouta 4 , pokazał kolejny zwiastun prezentujący ich produkcję, ale najważniejsze jest to, że w końcu ujawniono datę premiery.

Fallout London to duży dodatek do gry firmy Bethesda. Zabierze graczy w całkowicie nową podróż do świata Fallouta 4. Jak zapowiadają twórcy, mod zmienia tego rpga nie do poznania, to całkowita konwersja, która zmienia wszystko w grze.

Fallout London – poznaliśmy datę premiery

Fallout London jest opisywany jako „mod wielkości DLC do Fallouta 4 firmy Bethesda”. Jako kontynuacja gry podstawowej, pozwala graczom odwiedzić niezbadane wcześniej postapokaliptyczne środowisko Londynu.

