Fallout 76 z nowościami w 2024 roku. Bethesda pochwaliła się też liczbą graczy

Rozszerzenie będzie zawierać dodatkową misję, w której gracze będą mieli okazję zmierzyć się z legendarnym diabłem z Jersey. W dodatku nie zabraknie też nowych zadań fabularnych, dodatkowych obszarów do odkrycia, a także „mnóstwa nagród”. To jednak nie koniec atrakcji, nad którymi pracuje obecnie Bethesda.

W nadchodzącym roku nasz zespół rzuci też nieco więcej światła na uwielbiane przez graczy wydarzenia sezonowe w Falloucie 76. Zamierzamy urządzać je znacznie częściej i z każdym wydarzeniem oferować szereg nowych nagród. Mamy też zaplanowane nowe wydarzenia sezonowe, które dołączą do obecnego zestawu, a więc przygotujcie ołówki, aby zaznaczać daty w kalendarzach w roku 2024 – czytamy w komunikacie.

Bethesda zapewnia również, że w 2024 gra Fallout 76 doczeka się także kilku dodatkowych funkcji i ulepszeń, które powinni zainteresować „utalentowanych budowniczych i łowców przygód”. Deweloperzy obiecują także, że przyszły rok będzie „niezwykle ekscytujący”. Fanom nie pozostaje więc nic innego, jak cierpliwie czekać na zapowiedziane atrakcje i nowości.

Na koniec przypomnijmy, że Fallout 76 zadebiutował w listopadzie 2018 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianej produkcji, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Fallout 76 – recenzja. Bugerfall out!