Nadchodzi duży dodatek do Factorio. Polecimy w kosmos

Doceniana gra strategiczna Factorio doczeka się dużego rozszerzenia pod tytułem Space Age. Przedstawiciele studia Wube Software oficjalnie zapowiedzieli dodatek we wpisie na swoim blogu i przy okazji ujawnili kilka szczegółów na jego temat. Poniżej znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje.

Factorio: Space Age – zapowiedź nowego dodatku

Rozszerzenie tak naprawdę rozpocznie się tam, gdzie oficjalnie kończy się podstawka, czyli po wystrzeleniu rakiety w kosmos. Space Age pozwoli graczom bowiem odkryć nowe światy z unikalnymi wyzwaniami i eksploatować nowe planety. Będziemy musieli jednak wybudować więcej rakiet aniżeli tylko jedną, aby móc transportować materiały do budowy dużych platform na orbicie. Te zaś wykorzystamy do generowania tzw. kosmicznej nauki oraz podróżowania między planetami, co z kolei będzie podstawą do zbudowania zautomatyzowanej sieci logistycznej pomiędzy nimi.