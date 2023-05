F1 23 z datą premiery. Electronic Arts zaprezentowało pierwszy zwiastun gry

W F1 23 nie zabraknie trybu „Droga do sławy”, który – zgodnie z zapowiedziami twórców – ma wyróżniać się „jeszcze większym dramatyzmem i emocjonującą akcją”. Deweloperzy zadbali także o zaktualizowane bolidy z 2023 roku, a gracze będą mogli cieszyć się oficjalnym składem F1 obejmującym wszystkich 20 kierowców i 10 zespołów.



„Mój zespół” pozwoli natomiast fanom Formuły 1 stworzyć także własny team. Nie zabraknie również możliwości rywalizacji na podzielonym ekranie, a także funkcji cross-play w trybie multiplayer. Miłośnicy sieciowych zmagań będą mogli także udzielać się w społeczności za sprawą nowych lig Racenet.



Na koniec warto dodać, że F1 23 zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Tymczasem rzućcie okiem na pierwszy zwiastun nadchodzącej odsłony serii skierowanej do fanów Formuły 1 i dajcie znać, czy zamierzacie w tym roku sięgnąć po produkcję studia Codemasters.