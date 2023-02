Expeditions – zapowiedziano nową grę będącą sequelem Scythe

Mamy świetne wieści dla miłośników uniwersum Scythe. Wydawnictwo Stonemaier Games zapowiedziało grę Expeditions, która będzie sequelem docenionej planszówki. Tym razem wyruszymy w podróż na Syberię.

Expeditions będzie utrzymane w tych samych klimatach Scythe

W okolicach rzeki Tunguska rozbił się meteoryt, co doprowadziło do dziwnych zależności. Ekspedycja pod dowództwem doktora Tarkovskiego wyrusza do tajgi, by zbadać meteoryt i jego wpływ na otaczające go środowisko. Nie będzie on jednak jedyną osobą, której zależy na pozyskaniu artefaktu.



Zabawa w Expeditions będzie oparta na kartach. Twórcom zależało na tym, by rozgrywka przywodziła na myśl Scythe nawet pomimo zupełnie innych mechanik. Rozegranie pojedynczej partii nie powinno zająć nam więcej niż 90 minut, a łącznie w grę autorstwa Jamey’ego Stegmaiera może zagrywać się 5 osób. Warto zaznaczyć, że produkcja będzie posiadać wariant, za sprawą którego zagramy w pojedynkę. Oczywiście, za oprawę graficzną Expedition odpowiada Jakub Różalski.



Premiery Expedition powinniśmy spodziewać się sierpniu tego roku.



Expeditions – pełna specyfikacja gry: