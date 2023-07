Exoprimal nie wzbudziło zbyt dużego zainteresowania?

Exoprimal przed premierą prezentowało się jako gra, która na papierze wygląda wręcz idealnie – futurystyczny setting, dynamiczny system walki, możliwość kooperacji i wizja walki z ogromnymi dinozaurami – czego chcieć więcej? Mimo tego, ciężko było znaleźć graczy, którzy najnowszej produkcji Capcomu wyczekiwali z ekscytacją. Premiera już za nami i wszystko wskazuje na to, że Exoprimal to udana produkcja, ale jednak czegoś jej zabrakło.

Gracze nie oszaleli na punkcie Exoprimal

Póki co, Exoprimal doczekało się 650 recenzji na Steam, co na grę o takiej skali może nie być zbyt zadowalającym wynikiem. Na ten moment odsetek pozytywnych opinii wynosi 72%, co również nie jest piorunującym rezultatem. W sieci nie znajdziemy też zbyt wielu recenzji przygotowanych przez dziennikarzy. Wszystko wskazuje więc na to, że Exoprimal pomimo ogromnego potencjału, nie wzbudziło aż tak dużego zainteresowania.



Warto pamiętać jednak o tym, że już w dniu premiery Exoprimal zasiliło bibliotekę usługi Game Pass. Naturalnym jest więc, że duża część graczy sprawdzi ten tytuł w ten sposób, chociaż strony gry zamieszczone na platformie metacritic.com raczej świecą pustkami. Dajcie znać, jeśli mieliście już okazję zagrać, chętnie posłuchamy o Waszych wrażeniach.



Na koniec przypomnijmy, że Exoprimal 14 lipca zadebiutowało na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series S/X, PlayStation 4 i PlayStation 5.