Exoprimal na zwiastunie premierowym

Exoprimal to sieciowa, drużynowa gra akcji, w której wyposażeni w nowoczesne egzopancerze ludzie muszą stawić czoła najbardziej przerażającym bestiom w dziejach – dinozaurom. Egzopancerze spełniają różne role, a zadaniem graczy jest wykorzystanie ich mocy do zwalczania ogromnych hord dinozaurów. Do dyspozycji śmiałków są różne drużynowe tryby gry sieciowej. W głównym trybie Dino Survival dwie pięcioosobowe drużyny konkurują ze sobą w różnych misjach PvE i PvP. Gracze są przenoszeni na miejsce ostatniej inwazji dinozaurów i realizują cele, podążając za wskazówkami Leviathana. Zwycięża zespół, który jako pierwszy wypełni swoją misję – czytamy w opisie gry na Steam.