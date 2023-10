Ewolucja Kapitan Marvel. Film Marvels na nowych scenach

Wiele wskazuje na to, że Marvel musi szykować się na kolejną dużą porażkę swojego filmu. Według ostatnich doniesień studio przygotowane jest na taką ewentualność i z tego powodu opóźniono możliwość publikowania opinii i recenzji produkcji do czasu pojawienia się jej w kinach w pierwszych krajach. Mimo to nowe materiały z Marvels wciąż pojawiają się w sieci, a na najnowszym możemy zobaczyć, jaką drogę przeszła Kapitan Marvel od czasu swojego debiutu w 2019 roku.

Marvels – nowe fragmenty w kolejnym materiale z filmu

Na poniższym materiale nie tylko usłyszymy, co do powiedzenia mają Brie Larson, Kevin Feige, czy Nia DaCosta w sprawie ewolucji Kapitan Marvel, ale również zobaczymy kilka nowych scen pochodzących z filmu. Te znajdziecie pod sam koniec materiału, gdzie główne bohaterki toczą pojedynki z Dar-Benn, czyli główną antagonistką filmu.