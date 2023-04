Ewan McGregor odkłada miecz świetlny i zagra w nowym serialu Amazona

Jak donosi Variety, Ewan McGregor otrzymał główną rolę w rozwijanym przez Amazona dramacie pod tytułem Lodi. Inspiracją dla powstania serialu był artykuł opublikowany w internecie przez dziennikarza i pisarza Andrew Dubbinsa.



Historia opowiada o sprzedawcy samochodów o imieniu Lou (McGregor), który infiltruje mafię, pracując jako informator FBI. Stało się to po tym, jak gangster oferuje kupno jego salonu w Lodi. W ciągu następnych trzech lat Lou mocno angażuje się w pracę rodziny mafijnej, wspinając się po szczeblach kariery. W ten sposób gromadzi wiele informacji mających mający doprowadzić do wyroku skazującego szefa mafii, Joe Bonnano.

Ewan McGregor w serialu Lodi

Showrunnerem i producentem wykonawczym będzie Timothy Greenberg. Jego poprzednim dziełem jest czarna komedia Living With Yourself z 2019 roku. Serial, w którym wystąpił Paul Rudd, zdobył nominację do Złotego Globu za rolę Rudda, a także nominację do nagrody Gildii Scenarzystów za scenariusz Greenberga. Był on także producentem wykonawczym The Daily Show z Jonem Stewartem, zdobywając dwie nagrody Emmy i nagrodę Peabody. To chyba wystarczające rekomendacje, żeby sądzić, że także Lodi będzie doskonałą produkcją.