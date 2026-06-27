EVE Frontier z przełomową aktualizacją Cycle 6: Sanctuary. Darmowy okres próbny, modułowe statki i nowe zagrożenia

Najważniejszą nowością aktualizacji jest długo wyczekiwany system modułowych statków, który według deweloperów może całkowicie zmienić sposób rozgrywki. Podczas tegorocznego EVE Fanfest deweloper społecznościowy Ben “FC Jotunn” Sisson określił nowy system jako funkcję, która fundamentalnie zmienia grę. W przeciwieństwie do EVE Online, gdzie statki tego samego typu są praktycznie identyczne i powstają według ustalonych projektów, w EVE Frontier gracze będą mogli samodzielnie konstruować własne jednostki z poszczególnych modułów. System opiera się na centralnym rdzeniu, do którego można dołączać kolejne elementy, takie jak dodatkowe sekcje kadłuba, skrzydła i boczne moduły, stanowiska uzbrojenia, nowe silniki oraz kolejne elementy zwiększające wytrzymałość lub możliwości statku.

Każdy moduł nie tylko zmienia statystyki maszyny, ale również jej fizyczny wygląd. Oznacza to, że w świecie EVE Frontier praktycznie każdy statek może wyglądać i zachowywać się inaczej. Twórcy podkreślają, że system modularności będzie wymagał od graczy podejmowania trudnych decyzji. Zamontowanie większej liczby silników może zwiększyć prędkość i moc statku, ale jednocześnie sprawi, że jednostka będzie emitowała więcej światła i ciepła, przez co stanie się łatwiejsza do wykrycia przez innych graczy. Nowy system ma również wprowadzić element niepewności podczas spotkań w kosmosie. W EVE Online gracze zazwyczaj wiedzą, czego mogą spodziewać się po konkretnym modelu statku. W EVE Frontier ta przewidywalność ma zniknąć. Według Sissona gracze będą mogli natknąć się na zupełnie nieznane konstrukcje i nie mieć pojęcia, jakie uzbrojenie lub możliwości skrywają. Każde spotkanie z innym statkiem ma stać się prawdziwą walką o przetrwanie.

Aktualizacja Cycle 6: Sanctuary nie ogranicza się wyłącznie do modułowych statków. W grze pojawiły się również nowe kosmiczne zagrożenia. Jednym z nich są same gwiazdy, które emitują ogromne ilości ciepła i mogą zniszczyć statek nieostrożnego pilota. Twórcy przygotowali także: nowych przeciwników typu Feral, bardziej reaktywne i nieprzewidywalne zachowania wrogów i większe wyzwania podczas eksploracji kosmosu. Aktualizacja wprowadza również nowy laser tnący, który łączy w sobie funkcje wydobywania surowców, walki oraz odzyskiwania materiałów ze wraków.

Istotnym elementem aktualizacji jest także nowa gospodarka oparta na paliwie. Paliwo stanie się jednym z najważniejszych zasobów w grze, ponieważ będzie wymagane niemal wszędzie, od napędzania statków po funkcjonowanie infrastruktury przemysłowej. Osoby, które jeszcze nie miały okazji sprawdzić EVE Frontier, mogą skorzystać z nowego, pięciodniowego darmowego okresu próbnego. Dodatkowo wraz z premierą aktualizacji serwery zostały wyczyszczone, dzięki czemu nowi gracze rozpoczynają przygodę na równych zasadach i nie muszą od razu rywalizować z rozbudowaną infrastrukturą stworzoną przez weteranów.