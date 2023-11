Nowy dodatek do Euro Truck Simulator 2. DLC zabierze nas do Grecji

SCS Software ujawniło kolejny dodatek do gry Euro Truck Simulator 2 – tym razem DLC zabierze nas do Grecji.

W drugiej połowie ubiegłego miesiąca na rynku zadebiutował dodatek West Balkans do gry Euro Truck Simulator 2. Wygląda jednak na to, że twórcy popularnego symulatora ciężarówek nie zamierzają w żadnym wypadku zwalniać, gdyż wczoraj otrzymaliśmy oficjalną zapowiedź kolejnego rozszerzenia, które zabierze nas do Grecji. Ogłoszeniu towarzyszył oczywiście zwiastun.

Euro Truck Simulator 2 – zapowiedź nowego DLC

Jak miało to miejsce w przypadku każdego poprzedniego dodatku, studio SCS Software opublikowało na swoim blogu wpis, w którym ujawniło pierwsze informacje na temat rozszerzenia. Czytamy w nim, że DLC nie tylko odkryje krajobrazy Grecji śródlądowej, ale pozwoli również odkryć niektóre wyspy – gracze będą mogli zwiedzić w sumie około 14 zupełnie nowych miast. Oprócz tego do gry wprowadzone zostaną nowe gałęzie gospodarki: kompleksy hotelowe oraz farmy bawełny.