Euro Truck Simulator 2 z odświeżoną Norymbergą. Nowe screenshoty

Przedstawiciele studia SCS Software kontynuują odświeżanie starszych lokacji w grze Euro Truck Simulator 2. Na ten moment deweloperzy koncentrują się nad nową wersją Szwajcarii oraz wybranych niemieckich miast. Wczoraj natomiast zaprezentowano odświeżoną Norymbergę.

Euro Truck Simulator 2 – odświeżona Norymberga na zdjęciach

We wpisie opublikowanym na łamach blogu SCS Software czytamy, że Norymberga oraz jej okolice zostaną praktycznie całkowicie przerobione. Podczas jazdy będziemy mogli zwiedzić port znajdujący się na kanale Ren-Men-Dunaj – to duży ośrodek przeładunkowy produktów ropopochodnych. Oprócz tego w mieście pojawi się także dużo charakterystycznych dla niego obiektów, jak chociażby Kościół św. Wawrzyńca. Przebudowane zostaną autostrady A3 i A6, co ma usprawnić przejazd przez miasto.