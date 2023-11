Epic Games Store wciąż nie jest dochodowy. I tak ma być! Rozpoczął się proces z Google

Jak stwierdził Steve Allison w tej chwili cel działalności Epic Games Store jest jasno określony i ma to być ciągły rozwój, rozbudowywanie bazy gier oraz pozyskiwanie nowych użytkowników i utrzymanie stałego zainteresowania już posiadanych. W tym celu ustalono zupełnie inny schemat działania i podział zysków z deweloperami niż to ma miejsce u konkurencji.

Epic Games Store wciąż nie przynosi dochodów

Epic Games Store ustalił pułap udziału w przychodach ze sprzedaży gier na poziomie 12% i jest to o wiele mniej niż w przypadku innych znanych sklepów, sprzedających cyfrowe gry. Dla przykładu, w przypadku Steam jest to 30%. Jest to oczywiście gigantyczne obciążenie dla finansów firmy, ale z drugiej strony ma to być sposób na osiągnięcie 50% udziału w rynku sprzedaży gier na komputery PC.

Rozpoczęty właśnie proces pomiędzy Epic Games a Google ma swoje początki w 2020 roku. I także z pewnością pochłonie masę pieniędzy. W największym skrócie, poszło o usunięcie Fortnite ze sklepu Google Play w związku z próbami obejścia przez firmę Epic systemu płatności giganta. Po aktualizacji mobilnej wersji Fortnite, gracze mogli kupować walutę dużo taniej, bezpośrednio w grze. To oczywiście nie spodobało się Google, które usunęło Fortnite ze sklepu Google Play.

Rusza proces Epic Games Store kontra Google

Odpowiedzią Epic Games jest pozew antymonopolowy, w którym firma próbuje udowodnić, że Google działa przeciwko konsumentom oraz wykorzystuje swoją dominującą pozycję do utrudniania działalności konkurentom. Nie trzeba było długo czekać na reakcję pozwanych, którzy wytoczyli Epicowi proces, w którym podnoszą temat naruszenia umowy z Google Play.