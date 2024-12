Epic Games Store nie zwalnia tempa. To już szósty darmowy prezent dla graczy z okazji świąt

Od kilku dni mamy okazję odbierać darmowe gry w Epic Games Store. Nie inaczej jest dzisiaj, gdy to sklep udostępnił już szósty, darmowy prezent do odebrania. Na graczy pecetowych czeka Dark and Darker - Legendary Status. Jest to ulepszenie z darmowego konta do statusu „legendarnego”. Jutro pojawi się natomiast kolejna, tajemnicza gra.

Legendarne konta otrzymują dostęp do Lochów High Roller, dodatkowe przywileje handlowe, +9 miejsc na postacie, odblokowują 1 wspólną skrytkę i nie tylko! – czytamy w opisie Dark and Darker – Legendary Status.

Kolejna świąteczna darmowa gra od Epic Games Store

Jeżeli chcecie odebrać Dark and Darker - Legendary Status za darmo, to produkt znajdziecie w tym miejscu. Na przypisanie go do konta mamy czas do jutra – 24 grudnia – do godziny 17:00.