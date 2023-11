Emma Stone w nowym zwiastunie filmu Biedne istoty. Jest nowa data premiery

Główną bohaterką filmu Biedne istoty jest Victoria. Zdesperowana kobieta nie widzi innego sposobu na ucieczkę od brutalnego męża, jak odebranie sobie życia. Popełnia więc samobójstwo, ale zostaje przywrócona do życia z przeszczepionym mózgiem dziecka. Jak twierdzą twórcy filmu tutaj kończą się podobieństwa do klasycznej historii.

Scenariusz tego widowiska powstał na kanwie powieści Alasdaira Graya, w której dominującą sprawą jest „pojedynek między męskim pożądaniem i kobiecą niezależnością”. Napisał go Tony McNamara, który współpracował z Lanthimosem przy Faworycie. Biorąc na warsztat tekst napisany na podstawie takiej powieści, Yorgos Lanthimos postanowił nakręcić feministyczną wersję Frankensteina.

Jest nowa data premiery filmu Biedne istoty

Za reżyserię filmu odpowiada Yorgos Lanthimos, będący twórcą oscarowej Faworyty. To właśnie na planie tego filmu spotkał się z Emmą Stone. Jak widać filmowiec nabrał zaufania do tej aktorki, gdyż obsadził ją w głównej roli swojego nowego dzieła, opowiadającego dzieje popularnego Frankensteina, ale inaczej niż do tego przywykliśmy.

Biedne istoty trafiły do konkursu, 80. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji i film oczarował jurorów i krytyków. Nowe dzieło Lanthimosa zostało laureatem Złotego Lwa.