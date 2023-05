Emma Stone i Willem Dafoe w feministycznej wersji Frankensteina. Zobaczcie pierwsze zdjęcia z Poor Things

Za reżyserię filmu odpowiada Yorgos Lanthimos, będący twórcą oscarowej Faworyty. Niespełna cztery lata temu to właśnie na planie tego filmu spotkał się pierwszy raz z Emmą Stone. Jak widać filmowiec nabrał zaufania do tej aktorki, gdyż obsadził ja w głównej roli swojego nowego dzieła opowiadającego dzieje popularnego Frankensteina, ale inaczej niż do tego przywykliśmy.