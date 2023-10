Elden Ring z własną linią ubrań. Ceny mogą odstraszyć nawet największych fanów

Niewykluczone, że na The Game Awards 2023 doczekamy się prezentacji Elden Ring Shadow of the Erdtree. Okazuje się jednak, że na rynku pojawiły się nowe gadżety skierowane do fanów wspomnianej produkcji. Najnowsze dzieło From Software doczekało się bowiem własnej linii ubrań. Ceny poszczególnych rzeczy wchodzących w skład kolekcji mogą jednak odstraszyć nawet największych miłośników Elden Ring.

ARK/8 prezentuje linię ubrań inspirowaną Elden Ring. Kolekcja „The Lands Between” już w sprzedaży

Za stworzenie linii ubrań inspirowanych Elden Ring odpowiada marka ARK/8. Kolekcja zatytułowana „The Lands Between” powstała we współpracy z From Software, a całość składa się z koszulek, bluz, swetra, koszuli, kurtki, a nawet futra. Najtańszą rzeczą jest wyceniony na 615 złotych t-shirt, który na plecach posiada grafikę przedstawiającą wrota prowadzące do walki z bossem.