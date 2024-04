Elden Ring ukończony za pomocą jednego przycisku. Gracz wykorzystał alfabet Morse’a

Silithur będzie miał okazję szybko powtórzyć swój wyczyn, gdyż już niedługo na rynku zadebiutuje Elden Ring: Shadow of the Erdtree, czyli dodatek do wielkiego hitu z 2022 roku. Premierę gry zaplanowano na 21 czerwca 2024 roku. Dodatek zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.