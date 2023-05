Elden Ring The Convergence – obszerna modyfikacja jest już dostępna

Jeśli zakochaliście się w Elden Ring i spędziliście w tym świecie setki godzin, to z pewnością interesowaliście się już fanowskimi modyfikacjami, które rozbudowują zawartość gry. Na platformie nexusmods.com pojawił się kolejny mod, który może zainteresować fanów produkcji FromSoftware.

Elden Ring The Convergence – modyfikacja, która powinna przypaść do gustu fanom

Modyfikacja nazwana została The Convergence i jak możemy przeczytać w opisie, wprowadza do gry dziesiątki nowych broni, setki zaklęć, wrogów, bossów oraz istotnych poprawek. Więcej informacji na temat moda znajdziecie na nexusmods.com. Oczywiście, tam dostępna jest również szczegółowa instrukcja jego instalacji.



To też dobry moment, by wspomnieć o ostatnich doniesieniach dotyczących dodatku Shadow of Erdtree, nad którym od dłuższego czasu intensywnie pracuje ekipa FromSoftware. Okazuje się, że nadchodzące rozszerzenie powstaje co najmniej od kwietnia 2022 roku, co oznacza, że produkcja wspomnianego DLC ruszyła zaledwie kilka tygodni po premierze podstawowej wersji gry.



Na koniec przypomnijmy, że Elden Ring dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia From Software, to zapraszamy Was do lektury: Elden Ring - recenzja. Opus magnum From Software.