EA Sports FC 24 za darmo na Steam. Gracze PC mogą sprawdzić grę Electronic Arts

Mikołaj Ciesielski

Na platformie Valve trwa darmowy weekend z popularną produkcją skierowaną do fanów piłki nożnej.

EA Sports FC 24 zaliczyło naprawdę mocny start, a Electronic Arts udowodniło, że jest w stanie świetnie poradzić sobie bez licencji FIFA. Jeśli natomiast w ostatnim czasie rozważaliście zakup wspomnianej produkcji, to z pewnością będzie zainteresowani przetestowaniem gry bez dodatkowych kosztów. Teraz macie ku temu świetną okazję, ponieważ na Steam ruszył darmowy weekend z EA Sports FC 24. EA Sports FC 24 do sprawdzenia za darmo na Steam. Electronic Arts zaprasza na darmowy weekend Wszyscy użytkownicy platformy Valve mogą cieszyć się pełną wersją EA Sports FC 24 za darmo do 22 stycznia 2024 roku, czyli do najbliższego poniedziałku, do 19:00 czasu polskiego. Zainteresowani muszą jedynie udać się na stronę gry na Steam, a następnie wcisnąć zielony przycisk „Zagraj”. Warto dodać, że po zakończeniu okresu próbnego produkcja zniknie z Waszej biblioteki.

Jeśli natomiast EA Sports FC 24 przypadnie Wam do gustu, to możecie skorzystać z promocji na Steam. Do 30 stycznia 2024 roku standardową wersję wspomnianej produkcji kupicie za 95,97 złotych. Edycja Ultimate dostępna jest natomiast obecnie w cenie 187,96 złotych. Więcej informacji znajdziecie na stronie gry na platformie Valve.

