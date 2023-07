EA Sports FC 24 wycieka! Do sieci trafiła data premiery nowej gry piłkarskiej

Wygląda na to, że poznaliśmy plany deweloperów z EA Sports.

Dzisiaj informowaliśmy Was już o plikach zamkniętej bety EA Sports FC, które pojawiły się na serwerach Microsoftu. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych z nową grą piłkarską od Electronic Arts. Jeden z insiderów dotarł bowiem do kolejnych szczegółów na temat wspomnianej produkcji. Niewykluczone, że poznaliśmy dokładną datę premiery następcy serii FIFA od EA.

EA Sports FC 24 z datą premiery? Informacje o debiucie gry trafiły do sieci

Autorem wspomnianych doniesień jest „billbil-kun”, który powinien być dobre znany wszystkim łowcom okazji polującym na darmowe gry. Według insidera EA Sports FC 24 zadebiutuje na rynku 29 września 2023 roku. Gracze będą natomiast kupić jedną z dwóch wersji – standardową lub Ultimate. Droższe wydanie ma natomiast pozwolić rozpocząć zabawę na tydzień przed oficjalną premierą.